Муж и жена погибли из-за пожара в жилом доме в Анапе

Загорелось двухэтажное строение

На Советской улице в Анапе произошел пожар в двухэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Уточняется, что дом арендовала супружеская пара - 56-летний мужчина и 55-летняя женщина. Они погибли.

"По имеющимся данным предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - сказано в сообщении.

Как добавили в региональном МЧС, площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

СК устанавливает обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза.

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