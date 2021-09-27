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Муж и жена погибли из-за пожара в жилом доме в Анапе

19:15
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Загорелось двухэтажное строение

На Советской улице в Анапе произошел пожар в двухэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
В ярославской больнице произошел пожар

Уточняется, что дом арендовала супружеская пара - 56-летний мужчина и 55-летняя женщина. Они погибли.

"По имеющимся данным предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - сказано в сообщении.

Как добавили в региональном МЧС, площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

СК устанавливает обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза.

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