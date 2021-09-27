Муж и жена погибли из-за пожара в жилом доме в Анапе

Загорелось двухэтажное строение
На Советской улице в Анапе произошел пожар в двухэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Уточняется, что дом арендовала супружеская пара - 56-летний мужчина и 55-летняя женщина. Они погибли.
"По имеющимся данным предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - сказано в сообщении.
Как добавили в региональном МЧС, площадь возгорания составила 160 квадратных метров.
СК устанавливает обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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