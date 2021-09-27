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Дочь Франчетти рассказала об условиях содержания россиянина

19:38
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Мужчина был задержан в аэропорту Праги

Задержанный в Чехии 12 сентября гражданин России Александр Франчетти обеспечен хорошими условиями содержания в пражской тюрьме Панкрац. Об этом сообщила дочь россиянина Диа Франчетти.
Россия ожидает от Чехии скорейшего освобождения Франчетти

"Ему [отцу] обеспечены хорошие условия содержания. Он болен, но у него есть там [в тюрьме Панкрац] доктор, к которому всегда может обратиться", - сказала она (цитата по ТАСС).

Уточняется, что у Франчетти много личных вещей, ему постоянно передают еду.

"Он [содержится] в хороших условиях. Передает нам [семье] постоянно письма, и мы передаем ему письма через адвоката", - добавила Диа Франчетти.

Россиянин был ранее задержан в аэропорту Праги на основании выданного Украиной ордера на арест. Городской суд в Праге 14 сентября принял решение взять Франчетти под стражу. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания.

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Александр Франчетти
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