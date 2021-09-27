У Ларисы Гузеевой подтвердился COVID-19

Телеведущая находится в больнице в Коммунарке

У телеведущей Ларисы Гузеевой, которая в настоящее время находится в больнице в Коммунарке, подтвердилась новая коронавирусная инфекция (COVID-19). Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, актрису госпитализировали после того, как она самостоятельно сделала дома экспресс-тест. У нее был кашель, температура и затрудненное дыхание. В клинике ей сделали повторный тест, и он тоже оказался положительным.

Официально диагноз актрисы не раскрывается. Комментарии относительно состояния Гузеевой от ее родственников и представителей не поступали.

Известно, что незадолго до госпитализации Лариса Гузеева отдыхала на Черном море.

Смотрите видео ТВЦ: Лариса Гузеева в программе "Временно доступен"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram