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У Ларисы Гузеевой подтвердился COVID-19

19:34
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Телеведущая находится в больнице в Коммунарке

У телеведущей Ларисы Гузеевой, которая в настоящее время находится в больнице в Коммунарке, подтвердилась новая коронавирусная инфекция (COVID-19). Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Появились подробности госпитализации Ларисы Гузеевой
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По информации журналистов, актрису госпитализировали после того, как она самостоятельно сделала дома экспресс-тест. У нее был кашель, температура и затрудненное дыхание. В клинике ей сделали повторный тест, и он тоже оказался положительным.

Официально диагноз актрисы не раскрывается. Комментарии относительно состояния Гузеевой от ее родственников и представителей не поступали.

Известно, что незадолго до госпитализации Лариса Гузеева отдыхала на Черном море.

Смотрите видео ТВЦ: Лариса Гузеева в программе "Временно доступен"

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