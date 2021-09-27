Путин поручил создать телешоу "Учитель года"

Оно должно быть запущено до 1 июля 2022 года

Президент Владимир Путин поручил правительству шире освещать конкурс "Учитель года России", следует из поручения главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

"Обеспечить ... начиная с 2022 года: широкое информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале", - сказано в тексте.

Уточняется, что финансироваться шоу будет из федерального бюджета.

Поручение должно быть выполнено до 1 июля 2022 года. В Кремле ожидают промежуточного доклада кабмина до 30 декабря 2021-го.

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