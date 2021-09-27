В Абхазии утонул российский турист

Погиб мужчина 1981 года рождения
Во время купания в море в Новом Афоне утонул российский турист, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.
Уточняется, что это житель Курска.
"Белозеров Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, утонул сегодня, купаясь в море в Новом Афоне", - сказано в сообщении.
Что именно произошло, не уточняется.
Ранее посольство России в Абхазии призывало отдыхающих в республике сограждан воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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