В Абхазии утонул российский турист

Погиб мужчина 1981 года рождения

Во время купания в море в Новом Афоне утонул российский турист, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

Уточняется, что это житель Курска.

"Белозеров Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, утонул сегодня, купаясь в море в Новом Афоне", - сказано в сообщении.

Что именно произошло, не уточняется.

Ранее посольство России в Абхазии призывало отдыхающих в республике сограждан воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий.

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