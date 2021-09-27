Путин похвалил правительство за "рабочий накал"

Президент в режиме видеоконференции встретился с премьер-министром и его заместителями

Владимир Путин провел сегодня онлайн встречи с первой пятеркой предвыборного списка "Единой России" и руководством правительства. Президент обсудил с ними итоги выборов в Думу и поставил задачи по реализации "народной программы" единороссов. Основным приоритетом он назвал повышение уровня и качества жизни граждан страны.

Партия "Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию - по итогам выборов ее фракция в Государственной думе может обновиться почти наполовину. Об этот заявил Владимир Путин во время встречи с пятеркой лидеров списка единороссов. Они вместе с партией будут реализовывать программу, которая создавалась на основе предложений граждан, и возглавят специальные комиссии внутри политического объединения. При этом, как пояснили в Кремле, главы Минобороны и МИД остаются на своих постах.

"Сергей Кужугетович Шойгу – он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно о развитии Восточной Сибири – будет руководить партийной комиссией по развитию как раз Восточной Сибири. Сергей Викторович Лавров – комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Кстати, здесь очень многое нужно будет сделать, имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению. Елена Владимировна Шмелёва возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению, а Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно, напрямую координировать всё это направление прямо в самой Госдуме", - заявил Путин.

Партийные комиссии, по мнению президента, помогут эффективно выстроить работу, чтобы "народная программа" была полностью выполнена. Для этого нужна и четкая координация Госдумы с правительством. Владимир Путин - так же в режиме видеоконференции - встретился с премьер-министром и его заместителями. Глава государства отметил, что впервые за два десятилетия в Думе появилась пятая фракция и очень важно для исполнительной власти плотно работать со всеми политическими силами.

"Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперёд, что мы добиваемся успехов, что все ориентиры предвыборной программы "Единой России" и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества, а вы знаете, насколько это важно, когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперёд, соработниками. Тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов – тогда, когда действуем как одна команда и последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперёд двигаться", - сообщил президент России.

В повестке дня, обозначил глав государства, - экономика, демография, образование, здравоохранение, наука и культура. Особое внимание следует уделять вопросам занятости и поддержки семей с детьми. Впереди - много работы.

"Слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах боевой клич: "Ура!" Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё "Ура" кричать рановато. "Враг" ещё не побеждён, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, – у нас есть, над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - указал глава государства.

Владимир Путин похвалил правительство за "рабочий накал" и призвал сохранять его в дальнейшем.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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