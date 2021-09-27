Конфликт между Сербией и Косово вспыхнул с новой силой

НАТО усиливает патрулирование, а сербские войска переведены в режим повышенной готовности

НАТО усиливает патрулирование, а сербские войска переведены в режим повышенной готовности в связи с резким обострением напряжённости на севере Косова. Конфликт между этническими сербами и властями непризнанной республики, который продолжается не один год, вспыхнул с новой силой после того, как на территорию Косова перестали пропускать автомобили с сербскими номерами. В ответ местные жители заблокировали пограничный переход.

Сербские войска переведены в повышенную боеготовность, сообщает местная пресса. А на границу с Косово переброшены лучшие подразделения, техника и спецназ, которые напрямую подчиняются президенту Вучичу.

В большом интервью журналистам телеканала Pink он четко дал понять - Белград готов к решительным действиям, если НАТО не возьмет ситуацию в Косово под свой контроль.

"Нам мир нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы, как НАТО, отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", - заявил президент Сербии Александр Вучич.

Реакция Белграда вполне понятна. Только с начала этого года в Косово было совершено более 90 нападений на проживающих там этнических сербов. А за последние 13 лет они исчисляются сотнями. Не говоря уже про уничтожение православных храмов и бытовое давление на сербское население, которое албанцы обещали не трогать.

"Албанцы не выполняют ничего, что касается безопасности сербов, наоборот, они периодически начинают бандитские действия в отношении сербов: убивают, сжигают дома, нападают, и, в частности, вот последнее, что было – это использование полицейской силы для того, что войти на север Косово и установить собственные порядки", – заявила Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН.

Недавно, например, по решению властей непризнанной республики, на ее территорию перестали пускать автомобили с сербскими номерами. Их прямо на границе обязали менять на косовские, требуя за это пять евро. Это и стало отправной точной нынешнего обострения конфликта. Данная мера не понравилась сербам, живущим на севере Косово. В итоге на двух погранпереходах в знак протеста появились баррикады. Приштина в ответ отправила туда полицейский спецназ.

"Специальные полицейские силы Косово находятся в Брняке и Яринье не для нашего собственного удовольствия. Они находятся там по долгу службы, и их долг - защищать пограничные пункты и пограничную полицию", - объяснил Альбин Курти, премьер-министр самопровозглашенного Косово.

Впрочем, эта реакция оказалась вне рамок договоренностей, которые были достигнуты ранее. Согласно им, власти Косово имеют право посылать на север непризнанной республики спецназ только при согласии командира сил НАТО и четырёх глав муниципалитетов с сербским большинством. Однако оно получено не было.

"Действия косовских властей направлены на то, чтобы усилить напряженность и угрожать сербскому народу. Это должно прекратиться, чтобы была возможность сесть и поговорить, как это было раньше", - сказал Небойша Стефанович, министр обороны Сербии.

К тому же призывают и лидеры Евросоюза, и генсек НАТО, с которым у президента Сербии и премьер-министра Косово уже состоялся телефонный разговор. После этой беседы проблемные погранпереходы тут же посетили представители сил KFOR, размещенные на территории непризнанной республики.

"Как нам кажется, вооруженного конфликта не будет. Прежде всего, потому что Белград заявил о том, что переходить границу не будет – ему запрещено это очень многими договорами. Более того, вступать в конфликт с миротворческими силами, с так называемыми миротворческими силами НАТО на территории Косово, Александр Вучич, президент Сербии, не собирается", - прокомментировала Гуськова.

Вучич, подчеркивают эксперты, оказался в непростой ситуации. Впрочем, Белград сдаваться не собирается. И в этом его поддерживает Россия, для которой Косово - это Сербия.

Александр Панюшкин, Валерия Рождественская, "ТВ Центр".

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