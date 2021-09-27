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Медведев заявил, что интернет-гиганты всем надоели

20:52
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Они действуют исключительно по собственным правилам

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал интервью каналу RT, в котором, в частности, высказался о роли интернет-гигантов в современном мире.
Медведев заявил, что развитию технологий в России мешают из-за рубежа

"Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США", - отметил он.

По словам Медведева, деятельность этих компаний зачастую подчиняется только их собственным корпоративным правилам.

"И по этим правилам они принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят", - добавил зампред Совбеза.

В пример Медведев привел ситуацию с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которого "везде заблокировали". "У него там 85 или 90 миллионов подписчиков - но все, до свидания. Почему? А он не нравится нам", - сказал Медведев.

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