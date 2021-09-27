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Арестован третий парашютист, прыгнувший с высотки в Москве

21:07
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Экстремала признали виновным в мелком хулиганстве

Московский суд признал виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 11 суток третьего бейсджампера, прыгнувшего с высотки на Ленинском проспекте 23 сентября.

Бейсджамперам после приземления на Ленинский проспект грозит штраф
Прыгнувших с высотки на Ленинском проспекте парашютистов сняли на видео

"Гагаринский суд арестовал Ханова Г.С., совершившего прыжок с парашютом с 48-го этажа многоэтажного жилого дома", - сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы.

Несколько дней назад Гагаринский суд назначил аналогичное наказание двум другим парашютистам.

Смотрите подробности в репортаже ТВЦ про бейсджамперов:

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