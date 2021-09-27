Байден перед камерой сделал бустерную прививку от COVID-19

Глава Белого дома при этом пошутил о своем возрасте
Президенту Соединенных Штатов в прямом эфире сделали третью (бустерную) прививку от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
"Знаю, так не кажется, но я старше 65 лет, гораздо старше, поэтому мне сделают бустерную прививку сегодня", - пошутил 78-летний глава Белого дома.
Байден заметил также, что бустеры - это важная часть прививочной кампании.
Первую дозу вакцины Pfizer Байден получил в конце декабря, вторую - незадолго до инаугурации в январе текущего года.
Ранее в США разрешили массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины Pfizer для ряда наиболее уязвимых групп населения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram