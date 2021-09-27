На шахте в Канаде под землей застряли около 40 человек

Шахта расположена недалеко от города Садбери

Как сообщил в понедельник канал CTV, в шахте в Канаде произошла поломка подъемного механизма.

Случилось это днем 26 сентября. Уточняется, что шахта расположена недалеко от города Садбери (провинция Онтарио).

Из-за аварии на поверхность не могут подняться по меньшей мере 39 человек.

На месте работают спасатели. Шахтерам уже передали еду, воду и медикаменты. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Экстренные службы планируют вывести людей на поверхность через систему кабельных лестниц.

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