Названо число зрителей на матче отбора на ЧМ-2022 Россия - Словакия

Встреча пройдет в Казани

Матч между футбольными сборными России и Словакии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года смогут посетить до 13,5 тысячи зрителей, сообщили в Российском футбольном союзе.

Встреча состоится на стадионе "Казань Арена" 8 октября. Игра стартует в 21:45 по Москве. 13,5 тысячи - это 30% от общей вместимости арены.

Посетить матч смогут только болельщики с сертификатами о вакцинации или справками о перенесенном заболевании. При входе будет осуществляться проверка QR-кода.

Сейчас Россия вместе с Хорватией лидирует в таблице группы H с 13 очками. Словакия - третья (9 баллов). Также в группе представлены Словения, Кипр и Мальта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram