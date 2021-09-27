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Названо число зрителей на матче отбора на ЧМ-2022 Россия - Словакия

22:30
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Встреча пройдет в Казани

Матч между футбольными сборными России и Словакии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года смогут посетить до 13,5 тысячи зрителей, сообщили в Российском футбольном союзе.
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Встреча состоится на стадионе "Казань Арена" 8 октября. Игра стартует в 21:45 по Москве. 13,5 тысячи - это 30% от общей вместимости арены.

Посетить матч смогут только болельщики с сертификатами о вакцинации или справками о перенесенном заболевании. При входе будет осуществляться проверка QR-кода.

Сейчас Россия вместе с Хорватией лидирует в таблице группы H с 13 очками. Словакия - третья (9 баллов). Также в группе представлены Словения, Кипр и Мальта.

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