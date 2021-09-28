Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

В Тельцах проснется талант дизайнера, а Ракам напомнят о себе старые знакомые

Овен

Прекрасный день для кропотливого труда, направленного на великий результат. У вас явно приготовлен пошаговый план, которого вы ревностно придерживаетесь. И это правильный подход.

Телец

В вас проснется талантливый дизайнер: захочется украсить дом, купить брендовые вещи, изучить фен-шуй. Вы захотите руководствоваться не только вкусом, но и последними трендами в индустрии моды.

Близнецы

Вы редко испытываете скуку, поэтому не знаете, как с ней справляться. Попробуйте творческих подход: создайте личный шедевр, который станет подробным олицетворением ваших переживаний.

Рак

Ценное время, благодаря которому вы решите накопившиеся проблемы. С вами свяжутся старые друзья, предложат помощь близкие. Дела, лежавшие тяжким грузом, к счастью начнут таять.

Лев

Вам захочется получить порцию одобрения, поэтому вы с удовольствием возьметесь за любую задачу на работе или дома. Коллеги и семья точно останутся довольны вашей активностью.

Дева

День принесет странные впечатления, граничащие с озарением. Это сравнимо с вдохновляющей картиной: чем дольше смотришь, тем глубже погружаешься. Потом в душе словно остается приятное послевкусие.

Весы

Отличный период для личностного роста. Отправьтесь на прием к психологу или заручитесь онлайн-тестами, чтобы узнать о разных сторонах своей личности.

Скорпион

Эмоционально нестабильный день. Вам захочется рвать и метать, поднимая вопросы воспитания детей. Тема заставит вас углубиться в личностные проблемы и боли, оставшиеся незакрытыми.

Стрелец

Гармоничный день, направленный на получение материальных благ. Общение станет ключевым моментом. Важно грамотно представить себя и свой продукт, вести себя непринужденно и одновременно уверенно.

Козерог

Не самый хороший для вас день. С самого утра настроение не очень, все дело в неприятном сне. Займитесь домашней работой и не заостряйте внимание на второстепенных деталях.

Водолей

Хорошее время для создания полезного контента, предложения новаторских идей, громких высказываний. Люди хотят видеть вас яркой личностью, так что гордо демонстрируйте свои лучшие качества.

Рыбы

Если одолеет лень, значит, нужно ей поддаться. Не стоит заниматься важными заданиями, лучше отдать предпочтение рутине, бытовым моментам, общению с семьей.

Гороскоп составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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