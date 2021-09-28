Украинский генерал назвал угрозу серьезнее "Северного потока — 2"

"Турецкий поток" намного хуже для Украины, заявил Геннадий Москаль

Российский газопровод "Турецкий поток" представляет для Украины более серьезную угрозу, чем "Северный поток — 2". Об этом заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.

По словам Москаля, Украина получает "согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа". С этой точки зрения "Турецкий поток" намного хуже для Украины, чем "Северный поток — 2", отметил отставной генерал.

Москаль также заявил в эфире телеканала "Украина 24", что из-за действий украинских властей газ по "Турецкому потоку" теперь будет перекачиваться в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. Он также указал, что примеру Венгрии последует Словакия, которая "вот-вот будет брать [газ] из "Северного потока — 2".

В Польше тем временем придумали новый план по остановке еще не запущенного газопровода "Северный поток — 2". Журналист Войчех Якубик считает, что Варшава одержала победу, когда ее нефтегазовая компания PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

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