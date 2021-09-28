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Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах

08:23
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Доклада президент ожидает к 1 июля 2022-го

Число контрольных работ в российских школах сократится. Соответствующее поручение дал Рособрнадзору и Минпросвещения президент России Владимир Путин.
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"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях", - говорится в перечне поручений, составленном по итогам заседания Президиума Государственного Совета.

Отмечается, что от сокращения числа проверочных работ не должен пострадать режим контроля знаний учащихся и качество образования. Доклада президент ожидает до 1 июля 2022 года. А к марту 2022-го Владимиру Путину должны доложить по вопросу о государственном регулировании оборота информационной продукции для детей в интернете. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

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