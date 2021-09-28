США интересовались использованием баз России в Азии

Российская сторона не дала конкретного ответа

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли интересовался возможностью использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом. Об этом рассказали анонимные источники, близкие к структуре исполнительной власти Соединенных Штатов.

По словам источников, данный вопрос поднимался на встрече Милли с начальником Генштаба российских Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Американский военный уточнил у российского коллеги, действительно ли Россия может рассмотреть такую возможность для борьбы с международным терроризмом.

Однако Герасимов не дал конкретного ответа. В Пентагоне не подтвердили, что возможность использования американскими военными российских баз в Азии действительно обсуждалась, пишет The Wall Street Journal.

Россия превосходит США по некоторым видам вооружений и способна уничтожить НАТО, заявил ранее бывший американский посол в Москве Майкл Макфол. По его мнению, Россия хочет развалить НАТО, а в качестве инструмента будет использовать не конфликты между странами, а политические движения внутри государств.

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