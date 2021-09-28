В Москву пришли минусовые температуры

Давление существенно выше нормы

Атмосферное давление в московском регионе существенно превышает норму. Норма для столицы – 748 мм ртутного столба, сейчас же барометры показывают все 760 мм, пояснил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня начнет постепенно оказывать влияние антициклон с севера. Облачная с прояснениями погода в первой половине дня, местами пройдут небольшие дожди", - приводит слова метеоролога ТАСС.

По прогнозам синоптиков, днем 28 сентября в Москве и Подмосковье температура не превысит 11 градусов тепла. А в ночь на среду термометры в столице покажут от нуля до двух градусов тепла, по области - от минус трех до плюс двух градусов. Ветер северо-восточный, до 10 м/с.

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