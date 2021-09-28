ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: Москва вновь вошла в пятерку лучших городов мира

09:02
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Российская столица заняла четвертое место в рейтинге The World‘s 100 Best Cities

Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой

Рейтинг составляет авторитетная консалтинговая компания Resonance Consultancy на основе таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса. Лидером рейтинга стал Лондон. Второе место занял Париж, третье — Нью-Йорк. Замыкает пятерку Дубай.

Как отметила Сергунина, эксперты оценивают не только возможности экономики или культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. По этим параметрам Москва обошла сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес.

В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга Москва заняла в категории "Место" за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. Пятое место досталось российской столице в категории "Досуг", по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а по количеству хештегов в "Инстаграм" попала в десятку.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов указал, что город серьезно укрепил позиции в группе показателей "Экономическое процветание", поднявшись с 64-го до 25-го места, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В августе Москва заняла 14-е место среди 76 городов Европы в международном рейтинге Tech Cities of the Future. Его составляет аналитическое агентство fDi Intelligence, оценивая города, создавшие наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Москва
Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.