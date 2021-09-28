Сергунина: Москва вновь вошла в пятерку лучших городов мира

Российская столица заняла четвертое место в рейтинге The World‘s 100 Best Cities

Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Рейтинг составляет авторитетная консалтинговая компания Resonance Consultancy на основе таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса. Лидером рейтинга стал Лондон. Второе место занял Париж, третье — Нью-Йорк. Замыкает пятерку Дубай.

Как отметила Сергунина, эксперты оценивают не только возможности экономики или культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. По этим параметрам Москва обошла сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес.

В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга Москва заняла в категории "Место" за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. Пятое место досталось российской столице в категории "Досуг", по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а по количеству хештегов в "Инстаграм" попала в десятку.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов указал, что город серьезно укрепил позиции в группе показателей "Экономическое процветание", поднявшись с 64-го до 25-го места, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В августе Москва заняла 14-е место среди 76 городов Европы в международном рейтинге Tech Cities of the Future. Его составляет аналитическое агентство fDi Intelligence, оценивая города, создавшие наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram