Число случаев COVID-19 в мире превысило 232,3 миллиона

Умерли от связанных с коронавирусом заболеваний более 4,7 миллиона

Число зафиксированных за время пандемии случаев COVID-19 в мире превысило 232,3 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной на утро 28 сентября, количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире составляет 232 316 272. Умер за время пандемии от связанных с коронавирусом заболеваний 4 756 221 человек.

В лидерах по числу заразившихся по прежнему США: там выявлено 43 116 432 инфицированных COVID-19. На втором месте Индия: там число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 678 786. В Бразилии, которая на третьем месте, зарегистрировано за время пандемии 21 366 395 заболевших, сообщается на сайте университета.

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