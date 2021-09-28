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В России предложили сделать дни голосования оплачиваемыми выходными

09:35
  • вторник
  • 28 сентября 2021

При трехдневном голосовании один из дней является рабочим

Дни голосования на выборах в России следует сделать нерабочими с сохранением заработной платы. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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В письме министру труда и социальной защиты Антону Котякову Орлов напомнил, что избирательное законодательство позволяет проводить голосование на выборах и референдумах в течение трех дней. При этом один из них является рабочим днем.

В частности, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проводились с 17 по 19 сентября. При этом в пятницу, 17 сентября, многим россиянам было сложнее посетить избирательные участки, отметил Орлов.

В связи с этим Орлов попросил главу Минтруда оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения в дни голосования на федеральных выборах и референдумах нерабочих дней с сохранением заработной платы, сообщает RT.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что работающим пенсионерам следует продлить новогодние каникулы в декабре 2021 года – январе 2022 года в рамках борьбы с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции. Чтобы сократить риск инфицирования работающих пожилых людей COVID-19, депутат предложил продлить им новогодние каникулы на четыре дня – с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года.

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