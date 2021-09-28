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Рособрнадзор отчитался по поручению Путина о сокращении числа контрольных

09:39
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Рекомендации регионам были направлены еще в августе

Рособрнадзор уже провел работу по оптимизации числа контрольных и проверочных работ в школах. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Как уточнили в Рособрнадзоре, в августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин дал Рособрнадзору и Минпросвещения поручение обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях. При этом не должен пострадать режим контроля знаний учащихся и качество образования.

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