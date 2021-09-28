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Впервые в истории: цена на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. кубов

09:41
  • вторник
  • 28 сентября 2021

За несколько часов стоимость выросла на 11%

Очередной рекорд зафиксирован на бирже ICE 28 сентября. Цена на газ в Европе на открытии торгов 28 сентября впервые в истории превысила 1000 долларов за 1 тысячу кубометров.

По данным биржи, общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%. На данный момент на хабе TTF в Нидерландах стоимость октябрьского фьючерса ускорила рост до 1031,3 доллара за тысячу кубов, передает ТАСС.

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