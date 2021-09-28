Экспортеры Москвы получили приглашение на "Экспо-2020" в Дубае

Выставка откроется 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года

С 12 по 14 декабря Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет для столичных компаний бизнес-миссию в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как уточнила заммэра, бизнес-миссии проводятся для московских экспортеров с 2019 года. В этом году для них организуют около 40 таких мероприятий — в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн. Она предполагает участие в крупнейшей международной выставке, которая объединяет десятки стран мира.

Московский экспортный центр организует для участников бизнес-миссии переговоры с потенциальными покупателями, обеспечивает услуги переводчиков, информационное сопровождение. Отобранные экспертной комиссией предприятия представят свою продукцию потенциальным деловым партнерам в рамках Всемирной универсальной выставки "Экспо-2020" в Дубае.

Выставка откроется 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года. Подать заявку на участие можно до 5 октября включительно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что с начала 2021 года за мерами поддержки в ГБУ "Малый бизнес Москвы" обратились более 100 тысяч раз. С момента основания МБМ мерами поддержки воспользовались почти 1,1 млн раз.

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