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Дмитрий Медведев назвал главные задачи "Единой России"

10:04
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Лидер партии оценил результат ЕР на выборах в Госдуму

Перед партией "Единая Россия" стоят две главные задачи. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России, лидер ЕР Дмитрий Медведев.
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По словам Медведева, первая задача, как у любой партии, — исполнять свою программу. Лидер ЕР напомнил, что программа партии начинается с раздела о благополучии человека и включает в себя целый ряд направлений: здравоохранение, образование, поддержку семей, защиту людей с ограниченными возможностями по здоровью, решение жилищных проблем.

Также в программе есть разделы, которые посвящены развитию экономики, тому, как партия планирует взаимодействовать и с правительством, и принимать решения в Госдуме, рассказал Медведев.

Наряду с реализацией своей программы задача ЕР как силы, которая поддерживает президента Российской Федерации, — всячески способствовать проведению его курса, выполнению национальных целей развития, исполнению национальных проектов, исполнению Послания главы государства.

Комментируя результат "Единой России" на парламентских выборах, Медведев в интервью RT подчеркнул, что это не повод "почивать на лаврах и говорить о том, что все сделано, партия — правящая партия — пользуется высоким авторитетом", это "аванс".

На выборах в Госдуму восьмого созыва ЕР набрала более 49% голосов избирателей. Это обеспечило партии конституционное большинство — 324 мандата.

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