Дмитрий Медведев назвал главные задачи "Единой России"

Лидер партии оценил результат ЕР на выборах в Госдуму

Перед партией "Единая Россия" стоят две главные задачи. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России, лидер ЕР Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, первая задача, как у любой партии, — исполнять свою программу. Лидер ЕР напомнил, что программа партии начинается с раздела о благополучии человека и включает в себя целый ряд направлений: здравоохранение, образование, поддержку семей, защиту людей с ограниченными возможностями по здоровью, решение жилищных проблем.

Также в программе есть разделы, которые посвящены развитию экономики, тому, как партия планирует взаимодействовать и с правительством, и принимать решения в Госдуме, рассказал Медведев.

Наряду с реализацией своей программы задача ЕР как силы, которая поддерживает президента Российской Федерации, — всячески способствовать проведению его курса, выполнению национальных целей развития, исполнению национальных проектов, исполнению Послания главы государства.

Комментируя результат "Единой России" на парламентских выборах, Медведев в интервью RT подчеркнул, что это не повод "почивать на лаврах и говорить о том, что все сделано, партия — правящая партия — пользуется высоким авторитетом", это "аванс".

На выборах в Госдуму восьмого созыва ЕР набрала более 49% голосов избирателей. Это обеспечило партии конституционное большинство — 324 мандата.

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