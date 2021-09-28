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Видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае

10:24
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Погибли два человека

В Пермском крае надземный пешеходный переход обрушился на автомобили.

Инцидент произошел 28 сентября в 2:30 по московскому времени на 50-м километре федеральной трассы Р-242 "Пермь – Екатеринбург". Водитель самосвала MAN забыл опустить кузов и зацепил им пешеходный переход. Конструкция рухнула на шоссе, придавив самосвал и ехавшую навстречу "Газель". Водители обеих машин погибли на месте.

Рухнувший пешеходный переход уже начали демонтировать. Участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях. В поселке Кукуштан, через который запустили объездное движение, образовалась большая пробка, пишет агентство URA.RU.

Региональный СК начал проверку. Следователи осматривают место ЧП, опрашивают очевидцев.

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Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае
Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае
Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае
Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае
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