ФСБ задержала почти 50 подпольных оружейников

Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В результате операции, которая прошла прошла в 18 регионах России, задержаны 48 подпольных оружейников.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС, в числе изъятого - семь автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 67 карабинов, винтовок и ружей, 66 пистолетов и револьверов. Также во время обысков обнаружено более 27 кг взрывчатых веществ, ручные гранаты, свыше 12 тысяч патронов. Спецоперация проходила, в частности, в Москве, Дагестане, Ингушетии, Краснодарском и Хабаровском краях, Смоленской и Тверской областях.

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