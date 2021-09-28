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Дорожные камеры нового типа появились в России

10:44
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Приборы измеряют уровень шума, создаваемого автомобилями

В Москве началось тестирование новых дорожных комплексов с микрофонами, измеряющими шум проезжающего транспорта. Об этом рассказал заместитель главы департамента транспорта столицы Андрей Корнеев.
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Такой шумомер, в частности, установлен в районе Чистые Пруды для борьбы с шумными автомобилями и мотоциклами. Камера нового типа оборудована четырьмя микрофонами на Х-образном креплении, направленными в сторону проезжей части.

Прибор будет не только фиксировать звук, но и снимать фото и видео. Для работы ночью предусмотрен инфракрасный датчик.

Камерам предстоит пройти сертификацию в Росстандарте. Для этого необходимо принять документ с указанием пороговых значений шума (в децибелах), допустимого в Москве.

Впоследствии шумомеры будут устанавливать в местах, где больше всего жалоб от населения на шум от транспорта, рассказал Корнеев. В случае принятия соответствующих поправок в законодательство за превышение допустимого уровня шума будут выписывать штрафы, сообщает "Коммерсантъ".

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее внес на рассмотрение Мосгордумы пакет поправок в столичный и федеральный закон об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время. По его словам, данная проблема хорошо известна жителям многих районов города.

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