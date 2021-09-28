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Автора хита I Believe I Can Fly признали виновным в торговле людьми

10:49
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Ему грозит пожизненное заключение

В США суд присяжных признал американского певца Ар Келли (R.Kelly) виновным в торговле людьми, а также в сексуальных домогательствах к женщинам и детям.

Как пишет BBC, преступления продолжались на протяжении десятилетий. Певца признали виновным по девяти статьям обвинения, в том числе в эпизодах вымогательства, сексуальной эксплуатации детей, похищения, торговли женщинами, подкупа, производства детской порнографии.

Судья огласит решение о наказании 4 мая 2022 года. Ар Келли грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Певец не признает себя виновным и намерен обжаловать решение присяжного суда.

Ар Келли (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) – обладатель трех премий "Грэмми", автор хитов Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последний стал саундтреком к фильму "Космический джем" с Майклом Джорданом. Кроме того, Ар Келли написал песню You Are Not Alone, которую исполнил Майкл Джексон.

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Ар Келли
Ар Келли
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