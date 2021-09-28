Пять кораблей НАТО прибыли в Грузию

Они участвуют в совместных учениях

Пять натовских кораблей вошли в территориальные воды Грузии. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, в составе группы - флагманский корабль Испании, суда Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

"В территориальные воды Грузии вошли суда НАТО. Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) принимает департамент береговой охраны погранполиции МВД… Подразделением руководит капитан первого ранга Хавьер Нуньес де Прадо", - говорится в сообщении.

В порту Батуми натовцев встречали представители властей Аджарии, а также посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич и связной офицер НАТО Рушен Абидиноглу. Это уже четвертый визит кораблей НАТО в текущем году. В Черном море состоятся учения с участием кораблей береговой охраны Грузии и НАТО. Цель маневров - повышение совместимости и усиление обороноспособности Грузии, приводит содержание сообщения ТАСС.

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