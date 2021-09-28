Ракова рассказала об акции ко Всемирному дню сердца в центрах госуслуг

Москвичи смогут пройти обследование и попасть на лекцию кардиолога

В среду, 29 сентября, столичные центры госуслуг "Мои документы" проведут акцию ко Всемирному дню сердца. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, глобальной целью городских властей является создание для москвичей возможностей для ведения здорового образа жизни, поскольку это залог активного долголетия. Для этого нужна не только развитая городская инфраструктура, ранняя диагностика заболеваний, как например в программе "Здоровая Москва" или при экспресс-проверке организма в МФЦ, но и информирование горожан, привлечение их внимания к вопросам здоровья.

Снять электрокардиограмму всего за одну минуту в 25 офисах "Мои документы" можно уже сейчас. Для этого там установили кардиокресла, которые позволяют быстро провести скрининг сердечного ритма без участия медперсонала. На специальном экране необходимо ввести номер полиса ОМС и следовать простой инструкции. После измерения кардиограмма поступит в электронную медкарту, она будет доступна пациенту, его терапевту и профильным специалистам.

По словам Анастасии Раковой, после кардиограммы можно будет получить билет на паблик-ток с врачом-кардиологом, который пройдет в формате открытого приема. Доктор расскажет, какие исследования необходимо проходить ежегодно, как на ранних стадиях выявить патологию, и даст рекомендации по ведению здорового образа жизни.

29 сентября на странице @mydocs_mos в сети "Инстаграм" появятся советы для сохранения здоровья сердца. Организаторы акции предлагают сделать скриншот и "дать обещание" своему сердцу. Тех, кто выложит процесс выполнения рекомендаций в Stories и отметит аккаунт @mydocs_mos, ждут брендированные подарки от "Моих документов".

Кроме того, во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ 29 сентября пройдут детские мастер-классы. В течение дня их участников будут учить создавать кольцо в виде сердца из бумаги, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Оформление временной регистрации через портал госуслуг теперь стало возможным во всех регионах страны. Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступит в личный кабинет портала госуслуг, его заверят усиленной квалифицированной подписью. Электронная версия будет равнозначна бумажной.

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