Украина закатила истерику из-за газового контракта Венгрии с Россией

Будапешт договорился с "Газпромом" о поставках 4,5 млрд кубов газа

Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров российского газа ежегодно в течение 15 лет. Новое соглашение - хорошее продолжение давнего сотрудничества, которое началось полвека назад. Срок последнего договора, заключенного в 1996-м, только что истек, но сразу же был продлен.

Наш газ пойдет в Венгрию двумя путями: две трети по "Турецкому потоку" через Сербию и оставшаяся часть - через Австрию, покрывая почти половину от годовой потребности страны в голубом топливе. В Будапеште соглашение называют очень выгодным - длительный срок, фиксированная цена.

А вот в Киеве этот контракт вызвал очередную истерику. ГТС Украины с 1 октября снова потеряет часть транзита, а значит, и доходы в бюджет. Вроде бы чистая экономика, но в представлении киевских властей, как всегда, политика.

"Венгрия - член ЕС и НАТО. Но она имеет особые связи и с Россией. Теперь Венгрия нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский транзит из схемы поставок российского газа. Это серьезный удар и мы ответим на него соответствующим образом. Тут не может быть никакой жалости и сочувствия", - говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Казалось бы, уж кому обижаться, так это Венгрии на Украину, в частности, после принятия в Незалежной скандального закона о языке, ударившем в том числе по венгерской диаспоре. Но сегодня Киев грозит санкциями. Отозвал своего посла и отменил очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В Будапеште такую реакцию назвали неприемлемой.

"Я отвергаю любые попытки вмешательства во внутренние дела Венгрии. Обеспечение венгров теплом зимой - наша работа. На это не может повлиять никакая другая страна. Какие контракты решает заключать Венгрия, не должно касаться третьих сторон. Я не могу припомнить, чтобы мы когда-либо критиковали контракты Украины с третьими сторонами", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро.

Но Украина уже пошла традиционным для себя путем - пожаловалась в Еврокомиссию. Вот только в Брюсселе от постоянных обращений Киева, похоже, устали и ответа пока не последовало.

А в российском МИД происходящее объяснили элементарной завистью. Ведь в условиях, когда цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, Венгрия будет покупать его существенно дешевле.

"Когда в следующий раз наши западные партнёры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В октябре будет запущен газопровод "Северный поток - 2". По этому поводу Киев не перестает бить в колокола.

"Мы берем реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии скважина отсутствует, она не производит ни одного кубометра газа. Мне неизвестно, откуда Словакия его берет, я думаю, что скоро и она тоже будет брать из "Северного потока - 2". И у кого мы будем покупать?" – задается вопросом экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

А между тем, украинцев уже предупредили: в октябре ожидается резкий рост цен на газ для населения. Депутаты Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" заявили о риске "не дожить" до отопительного сезона из-за кризиса в сфере энергетики.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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