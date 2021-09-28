ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Республиканцы заблокировали продление лимита госдолга США

11:49
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Не дали поднять и потолок

США на пороге нового кризиса. На заседании Конгресса сенаторы-республиканцы заблокировали проект о бюджете за 3 дня до окончания текущего финансового года.

Без этого решения уже в четверг финансирование федерального правительства будет прекращено. Демократы предлагали пролонгировать платежи как минимум до 3 декабря. Но оппоненты решили иначе. Не дали поднять и потолок госдолга, который уже достиг 22 триллионов долларов. Это грозит стране как минимум сокращением работы федеральных органов власти, а в худшем случае дефолтом.

Но республиканцы настаивают на решении проблемы через уменьшением расходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Митинг у здания Капитолия в США
Митинг у здания Капитолия в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.