Республиканцы заблокировали продление лимита госдолга США

Не дали поднять и потолок

США на пороге нового кризиса. На заседании Конгресса сенаторы-республиканцы заблокировали проект о бюджете за 3 дня до окончания текущего финансового года.

Без этого решения уже в четверг финансирование федерального правительства будет прекращено. Демократы предлагали пролонгировать платежи как минимум до 3 декабря. Но оппоненты решили иначе. Не дали поднять и потолок госдолга, который уже достиг 22 триллионов долларов. Это грозит стране как минимум сокращением работы федеральных органов власти, а в худшем случае дефолтом.

Но республиканцы настаивают на решении проблемы через уменьшением расходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram