ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко рассказал о подготовке новой редакции конституции

11:31
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Референдум по ней состоится не позднее февраля 2022 года

Работа над новой редакцией конституции Белоруссии продолжается, остался ряд спорных моментов. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказал глава государства Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил об открытии антибелорусского фронта

В частности, Лукашенко отметил, что не нашел в документе переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать уполномоченный по правам человека.

Также в новой редакции конституции не проработан вопрос, что будет с уже изданными в государстве декретами. Нет ответа на вопрос, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента.

Лукашенко подчеркнул, что проблемных вопросов гораздо больше, поэтому "есть что обсудить". Белорусский лидер призвал бережно и рационально отнестись к предложениям, которые по тем или иным причинам не учтены в подготовленном проекте конституции. Президент Белоруссии также допустил, что поступят предложения и в ходе всенародного обсуждения.

Дошлифовку документа Лукашенко переадресовал юристам, которые в сжатые сроки доработают текст с учетом результатов обсуждения, устранят юридические противоречия.

Референдум по новой редакции конституции Белоруссии состоится не позднее февраля 2022 года, цитирует главу государства "Белта".

В июле сообщалось, что Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий. Документ вносит корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года. К правительству и местным органам власти переходит часть функций, касающихся приватизации госсобственности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.