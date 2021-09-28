Лукашенко рассказал о подготовке новой редакции конституции

Референдум по ней состоится не позднее февраля 2022 года

Работа над новой редакцией конституции Белоруссии продолжается, остался ряд спорных моментов. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказал глава государства Александр Лукашенко.

В частности, Лукашенко отметил, что не нашел в документе переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать уполномоченный по правам человека.

Также в новой редакции конституции не проработан вопрос, что будет с уже изданными в государстве декретами. Нет ответа на вопрос, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента.

Лукашенко подчеркнул, что проблемных вопросов гораздо больше, поэтому "есть что обсудить". Белорусский лидер призвал бережно и рационально отнестись к предложениям, которые по тем или иным причинам не учтены в подготовленном проекте конституции. Президент Белоруссии также допустил, что поступят предложения и в ходе всенародного обсуждения.

Дошлифовку документа Лукашенко переадресовал юристам, которые в сжатые сроки доработают текст с учетом результатов обсуждения, устранят юридические противоречия.

Референдум по новой редакции конституции Белоруссии состоится не позднее февраля 2022 года, цитирует главу государства "Белта".

В июле сообщалось, что Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий. Документ вносит корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года. К правительству и местным органам власти переходит часть функций, касающихся приватизации госсобственности.

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