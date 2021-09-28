В России выявили 21559 новых случаев коронавируса

Вылечились 17368 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 21559 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.



Скончались за сутки 852 человека, выздоровели 17368 заболевших.



Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2541. В Московской области за сутки заболели 1450 человек, в Санкт-Петербурге - 1530.

За весь период пандемии в стране выявлено 7464708 случаев инфекции. Умер 205531 пациент. Выздоровели 6635485 человек.

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