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Мурашко сообщил о смертельном риске для переболевших COVID-19

11:31
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Необходима углубленная диспансеризация

Переболевшим COVID-19 пациентам необходимо пройти углубленную диспансеризацию. Высокий риск для жизни и здоровья сохраняется в течение полугода после перенесенного коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

"После такого заболевания, в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", - сказал глава Минздрава. Мурашко выступил на форуме пациент-ориентированных инноваций.

Мурашко подчеркнул, что для переболевших коронавирусом пациентов проводится углубленная диспансеризация. Она позволяет выявить все возможные риски и провести профилактику опасных заболеваний, передает РИА Новости.

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