Водителям с судимостью запретят работать таксистами

Мера распространяется на граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления

Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками.

Документ разработал министерство транспорта совместно с заинтересованными ведомствами по поручению президента России Владимира Путина, пишет "Интерфакс".

В пояснительной записке к законопроекту указано, то речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийство, грабеж, разбой, изнасилование, терроризм и другие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram