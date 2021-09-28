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Водителям с судимостью запретят работать таксистами

11:37
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Мера распространяется на граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления

Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками.

Документ разработал министерство транспорта совместно с заинтересованными ведомствами по поручению президента России Владимира Путина, пишет "Интерфакс".

В пояснительной записке к законопроекту указано, то речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийство, грабеж, разбой, изнасилование, терроризм и другие.

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