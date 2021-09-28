Водителям с судимостью запретят работать таксистами

Мера распространяется на граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления
Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками.
Документ разработал министерство транспорта совместно с заинтересованными ведомствами по поручению президента России Владимира Путина, пишет "Интерфакс".
В пояснительной записке к законопроекту указано, то речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийство, грабеж, разбой, изнасилование, терроризм и другие.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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