ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десятки пострадавших: в шведском Гетеборге прогремел взрыв

11:56
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Затем начался сильный пожар

В центре шведского города Гетеборг прогремел мощный взрыв в многоквартирном доме.

Инцидент произошел рано утром 28 сентября. После взрыва начался пожар, который охватил несколько этажей.

От 100 до 200 жителей дома были эвакуированы, некоторых пришлось снимать с балконов и окон. Другие спаслись самостоятельно с помощью лестниц из простыней.

Пострадали 25 человек. По данным спасателей, пять человек были отправлены в больницу на машине скорой помощи, еще 18 - на автобусе. Как минимум трое из них получили серьезные ранения. Погибших нет.

Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. На месте работают правоохранительные органы, спасатели и медики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Последствия взрыва в Швеции
Последствия взрыва в Швеции
Последствия взрыва в Швеции
Последствия взрыва в Швеции
Последствия взрыва в Швеции
Последствия взрыва в Швеции
Последствия взрыва в Швеции
Последствия взрыва в Швеции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.