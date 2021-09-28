Десятки пострадавших: в шведском Гетеборге прогремел взрыв

Затем начался сильный пожар

В центре шведского города Гетеборг прогремел мощный взрыв в многоквартирном доме.

Инцидент произошел рано утром 28 сентября. После взрыва начался пожар, который охватил несколько этажей.

От 100 до 200 жителей дома были эвакуированы, некоторых пришлось снимать с балконов и окон. Другие спаслись самостоятельно с помощью лестниц из простыней.

Пострадали 25 человек. По данным спасателей, пять человек были отправлены в больницу на машине скорой помощи, еще 18 - на автобусе. Как минимум трое из них получили серьезные ранения. Погибших нет.

Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. На месте работают правоохранительные органы, спасатели и медики.

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