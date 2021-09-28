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Эпидемиолог предупредила о смене ряда симптомов COVID-19

12:06
  • вторник
  • 28 сентября 2021

У пациентов стали чаще встречаться нарушения работы ЖКТ

У людей с коронавирусной инфекцией стали чаще проявляться симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
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Специалист сослалась на результаты метаанализа 35 исследований у пациентов с COVID-19. Они показывают, что общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита.

При этом у каждого десятого пациента с коронавирусом может не быть иных проявлений, помимо желудочно-кишечных.

Омарова отметила, что во вторую волну пандемии COVID-19 желудочно-кишечные симптомы стали встречаться намного чаще. Эксперт объяснила это мутациями вируса. Поражению органов пищеварения также способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции.

Ученые рассматривают гипотезу о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить "входными воротами" коронавируса, рассказала Омарова РИА Новости.

По последним данным, число зафиксированных за время пандемии случаев COVID-19 в мире превысило 232,3 миллиона. Умер за время пандемии от связанных с коронавирусом заболеваний 4 756 221 человек. В лидерах по числу заразившихся по прежнему США: там выявлено 43 116 432 инфицированных COVID-19.

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