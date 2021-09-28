Кремль озвучил темы переговоров Путина и Эрдогана

Саммит пройдет в Сочи 29 сентября
Президент России Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Сирию, Ливию, Афганистан и Закавказье.
Кроме внешнеполитических вопросов, стороны затронут аспекты политического и торгово-экономического партнерства России и Турции, говорится в сообщении Кремля.
Переговоры Путина и Эрдогана пройдут 29 сентября в Сочи. Лидер Турции прилетит в Россию после участия в общих прениях Генассамблеи ООН.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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