Кремль озвучил темы переговоров Путина и Эрдогана

Саммит пройдет в Сочи 29 сентября

Президент России Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Сирию, Ливию, Афганистан и Закавказье.

Кроме внешнеполитических вопросов, стороны затронут аспекты политического и торгово-экономического партнерства России и Турции, говорится в сообщении Кремля.

Переговоры Путина и Эрдогана пройдут 29 сентября в Сочи. Лидер Турции прилетит в Россию после участия в общих прениях Генассамблеи ООН.

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