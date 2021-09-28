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Осужденного в США за хакерство россиянина депортировали на родину

12:24
  • вторник
  • 28 сентября 2021

В России Алексей Бурков обвиняется в торговле личными данными

Российского программиста Алексея Буркова депортировали на родину из США, где он был осужден за киберпреступления. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Вашингтон считает, что больше всего хакеров укрывается в России

В 2015 году Буркова задержали в Израиле, в 2019 году экстрадировали в США, где он разыскивался за киберпреступления. В июне 2020 года американский суд приговорил Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к девяти годам лишения свободы.

В России Бурков обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений в период с 2008 по 2015 годы. В 2017 году ему предъявили заочные обвинения и объявили в розыск по каналам Интерпола.

Недавно американская сторона приняла решение депортировать Алексея Буркова, по прибытии из Нью-Йорка в Москву он был задержан российскими полицейскими, цитирует Ирину Волк РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где их искать.

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