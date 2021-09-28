В Минздраве подсчитали расходы на борьбу с COVID-19

Только в этом году они составят 1 триллион рублей

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для российской финансовой системы, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр оценивает расходы на борьбу с COVID-19 примерно в 1 триллион рублей.

"Сегодня, за семь месяцев, почти 300 миллиардов рублей система ОМС потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах. Общие консолидированные расходы в этом году… составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 триллиона рублей", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.

Ранее министр уже высказывался о расходах российской системы здравоохранения на борьбу с COVID-19. Как заявил Михаил Мурашко в эфире Первого канала, они превысили триллион рублей, передает "Интерфакс".

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