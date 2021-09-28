Собянин выделил 700 млн рублей на заготовку плазмы для лечения COVID-19

Средства направят в том числе на выплаты донорам

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 сентября, подписал постановление о выделении дополнительных средств на обеспечение лечения коронавирусной инфекции с помощью плазмы переболевших или вакцинированных граждан.

Согласно документу, 510,8 млн рублей будут направлены на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. Переработку плазмы с целью производства лекарственного препарата крови "КОВИД-глобулин иммуноглобулин человека против COVID-19" дополнительно профинансируют в размере 97,3 млн рублей. На выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами выделено 88,2 млн рублей.

Также сообщается, что 7 сентября в тестовом режиме на базе филиала городской клинической больницы №1 имени Пирогова по адресу: ул. Шаболовка, д. 57 открылся пункт по заготовке плазмы с антителами к COVID-19. Прием доноров и заготовку плазмы осуществляет выездная бригада специалистов Центра крови имени Гаврилова.

Выделение дополнительных средств и открытие специализированного донорского пункта позволит увеличить заготовку плазмы в Москве более чем в 2,5 раза — с 3,2 тонны до 8,2 тонны в месяц. Планируется до конца 2021 года обеспечить заготовку до 21,9 тонны донорской крови, что позволит расширить использование этого метода лечения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 25 августа, что за полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Мощности горячей линии для желающих стать донорами плазмы в Москве увеличили в два раза. Операторы за полтора года обработали свыше 1,02 млн звонков.

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