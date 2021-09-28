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Названы самые популярные у россиян регионы для отдыха осенью

12:44
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Пик спроса на путевки ожидается с середины октября

Самое востребованное направление в России на период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников – Краснодарский край, особенно высокий спрос на отели Сочи и Красной Поляны. Рейтинг популярных регионов составили туроператоры.
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В первой пятерке любимых мест отдыха россиян - Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград. Также популярны осенью Казань, Алтайский край и Подмосковье.

Детские группы во время школьных каникул чаще всего направляются в Казань, Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, на туры по Золотому кольцу. По данным туроператоров, пик спроса придется на вторую половину октября, передает РИА Новости.

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