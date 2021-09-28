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Победители Паралимпиады из Москвы получат дополнительные призовые

13:11
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выплате из городского бюджета призовых московским спортсменам — победителям и призерам Паралимпийских игр в Токио.
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Согласно документу, каждый чемпион Паралимпиады получит 4 млн рублей, серебряным призерам полагается по 2,5 млн рублей, бронзовым — по 1,7 млн рублей.

Призовые получат также тренеры, готовившие к Паралимпиаде будущих победителей и призеров. Выплаты им составят 50% от сумм, положенных спортсменам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

16 сентября Сергей Собянин принял победителей и призеров Паралимпиады в столичной мэрии. По итогам соревнований национальная команда принесла 118 медалей. Большой вклад в успешное выступление внесли участники из Москвы — на их счету 23 награды. Мэр отметил их талант, трудолюбие и силу воли.

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