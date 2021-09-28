Песков оценил вероятность четвертой волны коронавируса

Решение о мерах противодействия принимают регионы

В России растет заболеваемость коронавирусом, это фиксирует правительственный штаб. Мнения специалистов о четвертой волне COVID-19 расходятся, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идет, кто-то - что она только начинается. Но факт остается фактом. В ряде регионов идет рост", - прокомментировал Песков ситуацию журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что регионам делегированы особые полномочия в вопросе борьбы с коронавирусом. Они отслеживают ситуацию на местах и принимают решения о необходимых мерах, приводит слова Пескова РИА Новости.

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