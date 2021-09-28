Собянин присвоил статус технопарка еще двум столичным предприятиям

Статус технопарка гарантирует налоговые льготы и сниженную ставку арендной платы

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус технопарка Научно-исследовательскому институту резиновых и полимерных изделий и Институту электронных управляющих машин имени Брука. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

АО "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий" расположено на востоке Москвы в районе Богородское по адресу: улица Краснобогатырская, дом 42, строение 1. Основанный в 1930 году НИИ резиновых и полимерных изделий является разработчиком эластичных материалов и изделий из резины, латекса и других полимеров. Среди выпускаемой продукции - грузовые шины для космической отрасли, медицины, авиации и вертолетостроения. Площадь земельного участка, занимаемого предприятием, составляет 1,05 га, площадь помещений — 13 тыс. кв. м. На предприятии работают 249 человек.

В технопарке арендуют площади 18 резидентов, в числе которых АО Научный центр "Малотоннажная химия", АО "ЭКОС-1", ООО "Научно-производственная компания "Полистом".

В свою очередь, ПАО "Институт электронных управляющих машин имени Брука" расположено на юго-западе Москвы в Гагаринском районе по адресу: улица Вавилова, дом 24. Основным направлением деятельности предприятия является проведение исследований, разработка, внедрение и последующая коммерциализация отечественных микропроцессоров, вычислительных блоков, систем и управляющих комплексов, информационно-вычислительных сетей и средств управления процессами, обеспечивающих высокий уровень технологической и информационной безопасности России в стратегически важных отраслях оборонной, производственной и социальной сферы.

Общая площадь здания, занимаемого технопарком, составляет 12,3 тыс. кв. м. (статус технопарка впервые присваивается не комплексу зданий, а части помещений внутри здания — 5 тыс. кв. м). На предприятии работают свыше 400 человек.

В технопарке арендуют площади два резидента АО "МЦСТ" и ООО Инженерный центр "Комплекс-М". В планах развития технопарка — модернизация линии для опытного и мелкосерийного производства вычислительной техники, а также создание Центра компетенций по разработке вычислительной техники. Инвестиции на эти цели составят 320 млн рублей.

В настоящее время в Москве создано 45 технопарков. На этих площадках работают более 2 тысяч компаний, создано свыше 67 тысяч рабочих мест. Статус технопарка позволяет получать льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снизить ставку арендной платы за землю. Применение этих льгот позволяет технопаркам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%.

С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков составил порядка 54 млрд руб. На 1 рубль налоговых льгот приходится более 8 рублей частных инвестиций.

22 сентября Сергей Собянин открыл детский технопарк "Московский транспорт". Столичные школьники смогут здесь реализовать самые смелые идеи, связанные с городским, железнодорожным или даже водным транспортом. Для этого созданы несколько лабораторий, лекционные залы и не только. Расположен технопарк на базе Российского университета транспорта, который в этом году отмечает 125-летие.

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