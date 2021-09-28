Собянин продлил срок выдачи наборов "С заботой о здоровье" до конца года

Подарок могут получить пенсионеры старше 65 лет и прошедшие ревакцинацию

Власти Москвы продлили срок выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье".

Программа будет действовать до 31 декабря 2021 года, вместо 1 октября 2021 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Набор могут получить граждане старше 65 лет, которые сделают прививку от коронавируса в указанный период. Кроме того, в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию.

В подарочный набор входят: пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница, БАД "Омега 3", витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок.

Сертификат на подарок выдается в пункте вакцинации после прививки. Затем необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-44-44, чтобы уточнить время работы и адрес ближайшего пункта выдачи. Получить коробку "С заботой о здоровье" можно будет до 1 марта 2022.

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