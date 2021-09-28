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Собянин одобрил проекты по созданию 19,5 тыс. рабочих мест за пределами ТТК

13:26
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Инвестиции в реализацию проектов оценены в 25 млрд рублей

Сергей Собянин одобрил проекты по созданию 19,5 тысячи рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда ряду девелоперских проектов, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца", - сообщили в мэрии.

Согласно проектам, инвесторы обязаны построить промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. Инвестиции в реализацию проектов составят свыше 25 млрд руб.

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