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Еврокомиссия назвала условие вмешательства в газовое соглашение России и Венгрии

13:50
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Региону должна быть гарантирована энергобезопасность, заявили в ЕК

Еврокомиссия может запросить для изучения газовый контракт России и Венгрии при появлении подозрений, что данное соглашение угрожает энергоснабжению Евросоюза. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказал официальный представитель Еврокомиссии.
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В высшем органе исполнительной власти ЕС уточнили, что все новые и измененные долгосрочные газовые контракты с годовым объемом свыше 28% годового потребления в стране ЕС, которая больше всего ими затронута, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем данный орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасность энергоснабжения.

Представитель ЕК также призвал власти Венгрии провести собственную оценку с точки зрения влияния контракта с Россией на энергобезопасность региона, а затем представить свои выводы Еврокомиссии.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон 28 сентября проведет встречу с министром энергетики Украины Юрием Бойко, в ходе которой стороны обсудят контракт России и Венгрии и его влияние на энергоснабжение Европы, сообщает РИА Новости.

27 сентября стало известно, что Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Речь идет о поставках газа в обход Украины. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто назвал соглашение "неполитическим". Он заявил, что Будапешт выступает против попыток Украины повлиять на внутренние дела Венгрии.

Киев же пообещал обратиться в Еврокомиссию для "предоставления оценки соответствия соглашения европейскому законодательству".

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