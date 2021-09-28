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Киев противодействует встрече в нормандском формате, ожидая ухода Меркель

13:41
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Москва не против провести саммит как можно скорее

Украина препятствует проведению встречи в нормандском формате, ожидая ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Москва, со своей стороны, была бы не против провести такой саммит до отставки главы правительства ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Нам известно, что действительно такое пожелание с разных сторон высказывалось, и, действительно, это было бы хорошо. Но здесь очень важно, что провести саммит ради саммита нет никакого смысла. Он должен быть подготовлен", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, есть риск, что саммит до ухода Меркель так и не состоится. В целом, отметил Песков, понятно, что для этого нужно сделать – однако визави в Киеве этого делать не хотят. Представитель Кремля подчеркнул, что проведение саммита представляется особенно важным в условиях отсутствия каких-либо действий в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

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